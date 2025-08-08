Отпуск должен лечить, но часто ломает: как мозг реагирует на резкую смену ритма

Психолог Мещерина: после отпуска устают из-за сбитого режима и переизбытка общения

Почему после идеального отпуска хочется… снова в отпуск? Психолог Виктория Мещерина объяснила, почему отдых не всегда даёт чувство перезагрузки.

Во-первых, сбивается привычный режим. На отдыхе мозг привыкает к расслабленному состоянию и "ленивому" графику. Возвращение к работе вызывает стресс — и физический, и психологический. Мы отвыкаем вставать рано, ложиться вовремя и долго концентрироваться.

Во-вторых, переизбыток общения. Всё время рядом — семья или друзья. По словам психолога, это утомляет не меньше, чем офис. К тому же, почти 80% пар ссорятся именно в отпуске — из-за тесного контакта 24/7.

А после — возвращение к делам, аврал и накопившиеся задачи. Всё это только добавляет усталости. Так что если после отпуска вы чувствуете себя разбитыми — с вами всё в порядке. Это не лень, это просто "проклятие чемодана".

