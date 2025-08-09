Резкий отказ от сахара признан безопасным: врач объяснил, что именно стоит исключить

Эндокринолог Барсуков: резкий отказ от сахара безопасен и полезен для организма

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Резко отказаться от сахара — не только можно, но и полезно. Об этом рассказал эндокринолог Илья Барсуков в интервью Pravda. Ru.

Он объясняет: если речь идёт именно о белом, рассыпном сахаре как о монопродукте — бояться нечего. Такой шаг соответствует современным нормам питания и приносит только плюсы. Вкусовые рецепторы со временем "перезагружаются", и вкус продуктов становится ярче.

Барсуков уточняет: важно не путать отказ от сахара с отказом от всех углеводов. Исключать из рациона, например, фрукты, овощи или картошку — вредно. Полный отказ от углеводов может серьёзно навредить организму.

Так что бросать сладкое — можно и даже нужно. Главное — делать это с умом и не превращать полезную привычку в экстремальную диету.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.