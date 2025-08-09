Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

С 1 сентября за руль — только по новому списку: кого остановят медики

С 1 сентября вступит в силу обновлённый список медпротивопоказаний к вождению
0:52
Правда ТВ

С 1 сентября в России вступает в силу новый список медпротивопоказаний для водителей. Теперь за руль не пустят, в частности, людей с расстройствами психологического развития — например, с аутизмом, синдромом Аспергера или Ретта. Также в список попали нарушения цветового зрения, включая дальтонизм.

Но, как считает автоэксперт Пётр Шкуматов, большинство водителей это никак не затронет. Он говорит: речь идёт о редких диагнозах, которые и раньше мешали людям водить. Более того, по его словам, многие из таких людей сами осознанно избегают управления машиной.

Эксперт уверен: обновлённый перечень касается только тех, чьё состояние реально мешает безопасному вождению. Поэтому массовых отказов в получении прав не ожидается.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.