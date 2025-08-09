С 1 сентября за руль — только по новому списку: кого остановят медики

С 1 сентября вступит в силу обновлённый список медпротивопоказаний к вождению

С 1 сентября в России вступает в силу новый список медпротивопоказаний для водителей. Теперь за руль не пустят, в частности, людей с расстройствами психологического развития — например, с аутизмом, синдромом Аспергера или Ретта. Также в список попали нарушения цветового зрения, включая дальтонизм.

Но, как считает автоэксперт Пётр Шкуматов, большинство водителей это никак не затронет. Он говорит: речь идёт о редких диагнозах, которые и раньше мешали людям водить. Более того, по его словам, многие из таких людей сами осознанно избегают управления машиной.

Эксперт уверен: обновлённый перечень касается только тех, чьё состояние реально мешает безопасному вождению. Поэтому массовых отказов в получении прав не ожидается.

