Крем не поможет: три способа, которые реально убирают второй подбородок

Косметолог Егорова назвала три эффективные процедуры против второго подбородка

Забываем про кремы и домашние маски — они не спасут от второго подбородка. Косметолог Татьяна Егорова рассказала, какие процедуры действительно работают.

Если причина — излишки жира, помогает липолитик. Это инъекции, которые расщепляют жировую ткань. Эффект усиливается, если добавить SMAS-лифтинг — он подтягивает кожу и работает с глубокими мышцами.

Если кожа дряблая, одними уколами не обойтись. В таком случае, по словам Егоровой, нужно ставить хирургические нити — от уха до уха. Они дают выраженное подтяжение.

Есть ещё фейслифтинг — это про упражнения, осанку и работу с мышцами. Но, как подчёркивает врач, нужен офлайн-тренер. Самому такие занятия не назначишь. А ещё нужна дисциплина.

Что можно сделать дома? Только держать голову ровно и не смотреть вниз. Это единственный способ хоть немного затормозить появление второго подбородка.

