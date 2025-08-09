Жильцы даже не знали, что подвал могут увести — пока не вмешался Верховный суд

Верховный суд РФ признал подвалы с коммуникациями общим имуществом жильцов

Верховный суд подтвердил: подвалы с инженерными системами в многоэтажках — это общее имущество жильцов. Даже если право собственности на них зарегистрировано в Росреестре, это не делает их чьей-то личной собственностью.

Поводом для разъяснения стал спор между компанией-владельцем нежилого помещения и городом Москвой. Компания потребовала признать незаконной регистрацию подвала за городом, заявив, что он должен принадлежать всем собственникам дома. Дело прошло через три инстанции, но финальную точку поставил именно Верховный суд.

ВС подчеркнул: к общему имуществу относятся любые помещения и системы, которые обслуживают больше одной квартиры. А значит, и подвалы с коммуникациями — тоже. При этом суд отметил, что список такого имущества не ограничен и каждый случай надо рассматривать с учётом всех обстоятельств.

Таким образом, подвал признан общим, а право собственности города — недействительным.

