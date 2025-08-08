Болезнь петуха довела Антонова до истерики: друг раскрыл детали содержания птичьего царства певца

Близкий друг Юрия Антонова Владимир Ильичёв раскрыл детали содержания домашнего зверинца певца.
По его словам, на участке артиста живут куры, гуси, фазаны, павлины, а общие ежемесячные расходы на их содержание достигают 1 млн рублей.
"Все голуби посёлка прилетают к нему кормиться. Это дорогое удовольствие — только на корм уходит миллион в месяц", — пояснил Ильичёв для StarHit.
Он отметил особое отношение Антонова к питомцам, приведя пример недавней болезни петуха.
Певец организовал лечение птицы в нескольких ветеринарных клиниках, эмоционально переживая за её состояние.
"Юрий Михайлович весь изнервничался, повторял: "Не верю, что он умрёт!"", — сообщил друг артиста.
