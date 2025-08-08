Болезнь петуха довела Антонова до истерики: друг раскрыл детали содержания птичьего царства певца

Юрий Антонов тратит миллион рублей ежемесячно на содержание домашнего зверинца

Правда ТВ

Близкий друг Юрия Антонова Владимир Ильичёв раскрыл детали содержания домашнего зверинца певца.

По его словам, на участке артиста живут куры, гуси, фазаны, павлины, а общие ежемесячные расходы на их содержание достигают 1 млн рублей.

"Все голуби посёлка прилетают к нему кормиться. Это дорогое удовольствие — только на корм уходит миллион в месяц", — пояснил Ильичёв для StarHit.

Он отметил особое отношение Антонова к питомцам, приведя пример недавней болезни петуха.

Певец организовал лечение птицы в нескольких ветеринарных клиниках, эмоционально переживая за её состояние.

"Юрий Михайлович весь изнервничался, повторял: "Не верю, что он умрёт!"", — сообщил друг артиста.

