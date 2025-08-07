Муж Кадышевой приобрёл раритетный Bentley: вся правда о дорогой покупке

Александр Костюк, супруг народной артистки Надежды Кадышевой, приобрёл раритетный автомобиль Bentley S2 1962 года выпуска стоимостью около 50 млн рублей.

Как сообщает Super.ru, всю сумму сразу Костюк оплатить не смог, поэтому часть средств была получена через банковский кредит.

Эксклюзивный автомобиль, выпущенный тиражом всего 2 000 экземпляров, пока остаётся в залоге у финансовой организации. Срок кредитования и размер первоначального взноса не уточняются.

Покупка совпала с ростом концертной востребованности Кадышевой. По данным продюсера Сергея Дворцова, гонорар певицы за выступление достиг рекордных 20 млн рублей, превысив ставки даже Аллы Пугачёвой в период её активной российской карьеры.

Рост популярности артистки среди молодежи позволил существенно увеличить ценники.

