Нельзя так шокировать! София Ротару произвела фурор редкими фото в 78 лет

София Ротару впервые за три года опубликовала фото в день 78-летия
Легендарная певица София Ротару впервые за три года поделилась фотографиями в свой день рождения. 7 августа артистке исполнилось 78 лет.

"Течёт вода и проходит лето", — подписала юбилейные кадры Ротару, чья внешность вызвала волну восторга у подписчиков.

Поклонники отмечали неувядающую красоту и стиль певицы: "Легенда! Как же мы соскучились!", "Нельзя так шокировать", "Фантастическая женщина".

Публикация стала редким появлением артистки в соцсетях — предыдущие фото датированы 2022 годом.

На фоне возвращения в информационное поле отмечается многолетнее отсутствие Ротару в России. Певица не даёт концертов в РФ и не посещает крымскую дачу с отелем "София", где раньше проводила лето.

Объекты давно выставлены на продажу, но не находят покупателя из-за завышенной цены, устаревшего ремонта и построенной рядом многоэтажки.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
