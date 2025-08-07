Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Две бутылки вина каждый вечер: Артемий Лебедев раскрыл свой неординарный ритуал

Артемий Лебедев признался в ежевечернем употреблении двух бутылок вина
Российский дизайнер Артемий Лебедев сделал неожиданное признание о своих привычках в интервью блогеру Амирану Сардарову.

Он сообщил о ежевечернем употреблении двух бутылок красного вина, растягивая процесс на шесть часов с 21:00 до 03:00.

"Пью с водой, примерно бокал в полчаса", — пояснил Лебедев, уточнив, что в это время обычно работает.

Блогер утверждает, что его организм эффективно расщепляет алкоголь, что избавляет его от похмельного синдрома. Однако Лебедев категорически предостерёг подписчиков от повторения его практики.

"Не дай Бог, кто-то решит, что можно так же", — подчеркнул он в беседе.

Примечательно, что дизайнер связывает свой ритуал исключительно с рабочим процессом, не рассматривая его как способ отдыха.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
