Неожиданное признание: жена Николаева оценила образы Орбакайте – что её так поразило?

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова публично восхитилась стилем Кристины Орбакайте, оставив комментарий под новой публикацией певицы.
"Безупречное чувство стиля и вкуса", — написала Проскурякова под видео-подборкой образов, размещённой Орбакайте в блоге.
Ролик демонстрирует кадры с концертных выступлений и повседневных выходов артистки.
Публикация собрала сотни восторженных откликов подписчиков, хотя в России творческая активность Орбакайте остаётся минимальной после её заявления об отказе от местных концертов в прошлом году.
В настоящее время 54-летняя певица находится в длительном зарубежном путешествии с семьёй. После посещения Токио и Бали семья продолжила отдых в Европе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.