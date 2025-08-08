Неожиданное признание: жена Николаева оценила образы Орбакайте – что её так поразило?

Жена Николаева публично восхитилась стилем Орбакайте после отъезда певицы из России

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова публично восхитилась стилем Кристины Орбакайте, оставив комментарий под новой публикацией певицы.

"Безупречное чувство стиля и вкуса", — написала Проскурякова под видео-подборкой образов, размещённой Орбакайте в блоге.

Ролик демонстрирует кадры с концертных выступлений и повседневных выходов артистки.

Публикация собрала сотни восторженных откликов подписчиков, хотя в России творческая активность Орбакайте остаётся минимальной после её заявления об отказе от местных концертов в прошлом году.

В настоящее время 54-летняя певица находится в длительном зарубежном путешествии с семьёй. После посещения Токио и Бали семья продолжила отдых в Европе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.