Неожиданное признание: жена Николаева оценила образы Орбакайте – что её так поразило?

Жена Николаева публично восхитилась стилем Орбакайте после отъезда певицы из России
Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова публично восхитилась стилем Кристины Орбакайте, оставив комментарий под новой публикацией певицы.

"Безупречное чувство стиля и вкуса", — написала Проскурякова под видео-подборкой образов, размещённой Орбакайте в блоге.

Ролик демонстрирует кадры с концертных выступлений и повседневных выходов артистки.

Публикация собрала сотни восторженных откликов подписчиков, хотя в России творческая активность Орбакайте остаётся минимальной после её заявления об отказе от местных концертов в прошлом году.

В настоящее время 54-летняя певица находится в длительном зарубежном путешествии с семьёй. После посещения Токио и Бали семья продолжила отдых в Европе. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
