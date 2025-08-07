Планету накроет магнитная буря: это будет сильнейший удар по Земле за два месяца

ИКИ РАН: 8 августа на Земле ожидается сильнейшая за два месяца магнитная буря

На Земле ожидается мощная магнитная буря — самая сильная за последние два месяца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Причина — крупная вспышка на Солнце, которая произошла 5 августа. Учёные говорят, что выброс массы оказался мощнее, чем предполагали изначально. По их расчётам, к Земле движется высокоскоростное ядро плазменного облака. Удар по магнитному полю планеты может быть гораздо сильнее прежних прогнозов.

Первые геомагнитные колебания начнутся уже ночью — с четверга на пятницу. А основной удар ожидается утром 8 августа, около 7 часов по Москве.

Прогнозируется рост геомагнитного индекса до уровня G2 — это умеренная буря. Последний раз такой уровень фиксировали ещё в середине июня.

