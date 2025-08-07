Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Три миллиона не туда — и дроны не взлетели: как ошибка перевода сорвала поставки ВСУ

РИА Новости: ошибка с банковским переводом сорвала поставки дронов для ВСУ в Сумскую область
1:24
Правда ТВ

Ошибочный перевод почти трёх миллионов гривен сорвал поставки комплектующих для украинских дронов в Сумскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские судебные документы.

5 июня воинская часть перечислила более 10 миллионов гривен компании "КБ АТЕЙ" по контракту. Но почти 3 миллиона по ошибке ушли другой фирме — "АТЕЙ Технолоджи". Названия оказались слишком похожи. Деньги получил директор Егор Голявко. Как выяснилось, он раньше работал с немецким поставщиком комплектующих, но из-за долгов партнёрство с ним прекратили. Новую фирму создал другой предприниматель — Виталий Подвиженко. По документам, её теперь возглавляет его родственница Инна Подвиженко.

Голявко поначалу обещал разобраться, но вскоре перестал выходить на связь. Уже в день перевода он успел вывести деньги на свои счета. В результате — поставки остановились, и, как считают следователи, это могло угрожать жизни бойцов на передовой.

Сейчас против Голявко возбудили уголовное дело о мошенничестве. Суд арестовал его счета и дал доступ к банковским документам. История показала, насколько уязвимы схемы снабжения армии — простая ошибка может обойтись слишком дорого.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
