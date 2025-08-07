Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Запрет на бесплатное обучение для мигрантов обернулся скандалом: Минпросвещения против

Минпросвещения: запрет детям мигрантов учиться бесплатно нарушает Конституцию РФ
Минпросвещения заявляет: идея ввести платное обучение для детей мигрантов в российских школах — противоречит Конституции. Об этом говорит Александр Реут, директор профильного департамента ведомства.

Он подчёркивает: право на образование в России есть у всех — как у граждан, так и у иностранцев. Причём в школах, колледжах и даже вузах образование может быть бесплатным — если есть конкурс и бюджетные места.

Ранее депутат Ярослав Нилов сообщил, что в Госдуме снова готовят законопроект о запрете бесплатного школьного обучения для детей мигрантов. Похожую инициативу уже вносили в 2024 году — но тогда её отклонили. В июле 2025-го правительство снова попросило доработать документ.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
