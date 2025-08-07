Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сначала с Путиным, потом втроём: раскрыт дипломатический план Трампа

Politico: Трамп планирует провести две встречи с Путиным — личную и с Зеленским
Дональд Трамп собирается провести сразу две встречи с Владимиром Путиным — об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, Трамп уже рассказал европейским лидерам, что сначала хочет встретиться с российским президентом лично. А затем — организовать трёхсторонние переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским. Так он надеется найти дипломатическое решение конфликта.

Информацию подтвердил и неназванный чиновник из Германии. По его словам, Трамп действительно озвучил этот план своим европейским коллегам.

А The New York Times ранее писала, что президент США хочет увидеться с Путиным уже на следующей неделе. Сам Трамп сказал, что такая встреча вполне может состояться — и очень скоро.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
