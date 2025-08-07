Он просто открыл машину — и сердце могло остановиться: как подростки готовили покушение на российского военного

ФСБ: подростки пытались отравить российского военного в Новосибирске

ФСБ раскрывает детали покушения на российского военного в Новосибирске. Как сообщает ТАСС, подростки обработали ядом ручку и зеркало его машины. По данным спецслужб, задание им дали через интернет — якобы от Службы безопасности Украины.

ФСБ уточняет: исполнителям прислали три емкости с опасным веществом. Этот яд вызывает сердечную недостаточность и может убить.

Против подростков уже возбудили дело. Им вменяют покушение на убийство в связи с деятельностью жертвы. Сейчас они под стражей.

