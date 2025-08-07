Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Афера раскрыта: Артемий Лебедев рассказал, как лишился грин-карты в США

Артемий Лебедев уничтожил грин-карту после конфликта с властями США
Артемий Лебедев раскрыл детали многолетнего конфликта с иммиграционными властями США. В интервью Амирану Сардарову дизайнер рассказал, что после года проживания в Штатах в юности сохранил грин-карту, используя лазейку в правилах.

Пять лет подряд Лебедев прилетал в США на неделю, строго на 363-й день отсутствия, чтобы не превысить лимит в 365 дней для сохранения статуса.

"Я приезжал, чтобы у меня не пропала грин-карта", — пояснил блогер.

Однако схему обнаружили надзорные органы.

На границе ему поставили ультиматум: либо постоянное проживание в США с еженедельной отметкой у судьи, либо уничтожение документа. Лебедев выбрал второе: "Я говорю: 'Давайте ножницы'. Сам порезал её прямо на границе".

Дизайнер переехал в США с родителями школьником, но уже в 1991 году вернулся в Россию, объясняя это комфортом родной среды. Впоследствии он неоднократно критически высказывался о жизни в Америке.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
