Смолов и бизнесмен: экспертиза раскрыла правду о тяжести травм – что теперь грозит футболисту?

Дело Смолова: экспертиза установила тяжесть травм бизнесмена – новые детали
Медицинская экспертиза установила среднюю степень тяжести травм бизнесмена Владимира Кузьминова, полученных в конфликте с футболистом Фёдором Смоловым.

Как сообщает mk.ru, Кузьминов был госпитализирован в больницу имени Пирогова с переломами нижней челюсти.

Напомним, инцидент произошёл 28 мая около 7 утра в ресторане на Большой Никитской. Конфликт возник во время обсуждения футболиста и перерос в драку.

Смолов ранее публично извинился и заявил о попытке урегулировать ситуацию, предложив моральную компенсацию.

После драки Смолов столкнулся с попыткой шантажа. Ему поступило требование перевести 1 млн рублей под угрозой публикации видео инцидента. При этом сумма выросла ещё до его ответа.

Футболисту грозило до 8 лет лишения свободы по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда), но новая квалификация повреждений меняет потенциальную ответственность.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
