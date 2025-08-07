Ты в их числе! Как комплимент Гузеевой спас Аксёнову от страха на сложнейших съёмках

Любовь Аксёнова впервые поделилась впечатлениями о совместной работе с Ларисой Гузеевой над проектом "Холод".
В интервью StarHit актриса призналась, что изначально испытывала сильный страх перед коллегой, считая её легендарной фигурой российского кино и телевидения.
"Поначалу боялась, конечно. Переживала, вдруг у нас не срастётся", — цитирует Аксёнову издание.
Переломным моментом стало личное общение: Гузеева заявила актрисе, что та входит в небольшое число людей, которые ей искренне нравятся. После этого признания страх полностью исчез.
Аксёнова также отметила исключительную сложность съёмок в проекте. Для роли ей потребовалось в сжатые сроки значительно похудеть и пройти интенсивную физическую подготовку.
Актрисе пришлось много заниматься спортом, чтобы соответствовать требованиям сценария, включавшего сложные упражнения и продолжительные пробежки в кадре. По её словам, этот опыт стал одним из самых трудных в карьере.
