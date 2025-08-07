Ты в их числе! Как комплимент Гузеевой спас Аксёнову от страха на сложнейших съёмках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Любовь Аксёнова впервые поделилась впечатлениями о совместной работе с Ларисой Гузеевой над проектом "Холод".

В интервью StarHit актриса призналась, что изначально испытывала сильный страх перед коллегой, считая её легендарной фигурой российского кино и телевидения.

"Поначалу боялась, конечно. Переживала, вдруг у нас не срастётся", — цитирует Аксёнову издание.

Переломным моментом стало личное общение: Гузеева заявила актрисе, что та входит в небольшое число людей, которые ей искренне нравятся. После этого признания страх полностью исчез.

Аксёнова также отметила исключительную сложность съёмок в проекте. Для роли ей потребовалось в сжатые сроки значительно похудеть и пройти интенсивную физическую подготовку.

Актрисе пришлось много заниматься спортом, чтобы соответствовать требованиям сценария, включавшего сложные упражнения и продолжительные пробежки в кадре. По её словам, этот опыт стал одним из самых трудных в карьере.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
