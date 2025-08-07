Козловский возвращается: неожиданная роль в новом фильме Учителя о Шостаковиче

Алексей Учитель снимает фильм о Шостаковиче: Данила Козловский получил роль

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Данила Козловский пополнил актёрский состав нового фильма Алексея Учителя.

Как сообщает РИА Новости со слов режиссёра, картина посвящена жизни советского композитора Дмитрия Шостаковича и носит рабочее название "Шум времени".

Козловский исполнит в проекте "небольшую" и "немного неожиданную для себя" роль. Основные съёмки исторической ленты уже идут в Санкт-Петербурге.

Главную роль композитора играет Олег Савцов, а его супругу — Дарья Балабанова. В фильме также заняты Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Полина Цыганова.

Эта новость появилась вскоре после разрешения правового конфликта актёра. В феврале Козловский объявил о завершении судебного спора с Виталием Бородиным. Бородин ранее обвинял артиста в экстремизме и дискредитации армии.

Козловский опроверг эти обвинения, пояснив отсутствие второго гражданства. Он также заявил, что выезжал из России лишь для встречи с ребёнком в США и не критиковал власть.

Уже в июле актёр вернулся в отечественный кинопрокат.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.