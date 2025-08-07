Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Козловский возвращается: неожиданная роль в новом фильме Учителя о Шостаковиче

Алексей Учитель снимает фильм о Шостаковиче: Данила Козловский получил роль
1:12
Правда ТВ

Данила Козловский пополнил актёрский состав нового фильма Алексея Учителя.

Как сообщает РИА Новости со слов режиссёра, картина посвящена жизни советского композитора Дмитрия Шостаковича и носит рабочее название "Шум времени".

Козловский исполнит в проекте "небольшую" и "немного неожиданную для себя" роль. Основные съёмки исторической ленты уже идут в Санкт-Петербурге.

Главную роль композитора играет Олег Савцов, а его супругу — Дарья Балабанова. В фильме также заняты Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Полина Цыганова.

Эта новость появилась вскоре после разрешения правового конфликта актёра. В феврале Козловский объявил о завершении судебного спора с Виталием Бородиным. Бородин ранее обвинял артиста в экстремизме и дискредитации армии.

Козловский опроверг эти обвинения, пояснив отсутствие второго гражданства. Он также заявил, что выезжал из России лишь для встречи с ребёнком в США и не критиковал власть.

Уже в июле актёр вернулся в отечественный кинопрокат.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.