Козловский возвращается: неожиданная роль в новом фильме Учителя о Шостаковиче

Данила Козловский пополнил актёрский состав нового фильма Алексея Учителя.
Как сообщает РИА Новости со слов режиссёра, картина посвящена жизни советского композитора Дмитрия Шостаковича и носит рабочее название "Шум времени".
Козловский исполнит в проекте "небольшую" и "немного неожиданную для себя" роль. Основные съёмки исторической ленты уже идут в Санкт-Петербурге.
Главную роль композитора играет Олег Савцов, а его супругу — Дарья Балабанова. В фильме также заняты Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Полина Цыганова.
Эта новость появилась вскоре после разрешения правового конфликта актёра. В феврале Козловский объявил о завершении судебного спора с Виталием Бородиным. Бородин ранее обвинял артиста в экстремизме и дискредитации армии.
Козловский опроверг эти обвинения, пояснив отсутствие второго гражданства. Он также заявил, что выезжал из России лишь для встречи с ребёнком в США и не критиковал власть.
Уже в июле актёр вернулся в отечественный кинопрокат.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.