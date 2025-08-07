Жена Дмитрия Диброва опровергает развод: что стоит за её словами?

Жена Дмитрия Диброва прокомментировала слухи о кризисе в браке с телеведущим

Полина Диброва публично опровергла слухи о кризисе в семье. Она заявила о "прекрасных отношениях" с мужем, известным ведущим Дмитрием Дибровым.

"Мы сейчас не даём никаких комментариев, но живём как жили, всё в порядке", — подчеркнула она в беседе с "360.ru".

Эти заявления прозвучали на фоне активно циркулирующих слухов о готовящемся бракоразводном процессе.

По неподтверждённой информации, Дмитрий Дибров намерен оспаривать в суде право на виллу на Рублёвке и опеку над тремя общими детьми. Интересы телеведущего, как сообщается, может представлять адвокат Александр Добровинский.

Ситуация осложняется событиями в окружении пары. Роман Товстик, фигурирующий в слухах как возможный новый избранник Полины Дибровой, объявил о намерении развестись со своей женой Еленой, матерью его шестерых детей. Примечательно, что Елена Товстик считается подругой Полины Дибровой.

Ранее поводом для слухов о разладе Дибровых стало исчезновение Дмитрия из соцсетей супруги. Несмотря на нынешние заверения Полины о порядке в семье, отсутствие совместных публичных заявлений и развивающиеся события вокруг их близкого круга продолжают вызывать вопросы.

