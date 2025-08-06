8:15 — время, когда начался ад: 80 лет с момента удара по Хиросиме

80 лет назад США сбросили атомную бомбу на Хиросиму

Фото: commons.wikimedia.org by George R. Caron / Чарльз Леви, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Атомные облака на Хиросиме и Нагасаки

6 августа 1945 года — день, когда мир впервые узнал, что такое ядерная война. Ровно 80 лет назад американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на японский город Хиросиму. Последствия стали одной из самых страшных трагедий XX века.

Самолёт B-29 под командованием Пола Тиббетса сбросил бомбу под названием "Малыш". Взрыв произошёл в 8:15 утра, в 500 метрах от земли. За несколько секунд город исчез под ядерным грибом. Погибли около 100 тысяч человек. Тысячи получили тяжёлые ожоги и лучевую болезнь. Многие умерли позже. Через три дня подобная бомба разрушила Нагасаки.

Как вспоминают выжившие — не было ни криков, ни слёз. Только тишина, пепел и обугленные тела. И это было сделано не для победы, а скорее — для демонстрации силы. В том числе Советскому Союзу.

Ядерный удар по Хиросиме не имел решающего военного значения. Победа над Японией стала итогом блокады и наступления Красной армии. Но с тех пор человечество живёт под тенью атомной угрозы. В Хиросиме теперь мемориальный Парк Мира и Вечный огонь — он будет гореть до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.