Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог объяснил действия стран Запада против России
Кулинары назвали причины потери сочности куриного филе: повторная заморозка и длительное хранение
Как изменится жизнь россиян в августе: приняты новые законы
Европейцы больше всего платят беженцам с Украины в Бельгии
Барабанные тормоза уступают по эффективности, но выигрывают в надёжности и цене
Александр Головин: я готов унять свою гордость и уступить ради любимой жены
Садоводы используют аспирин для укрепления рассады и защиты от болезней
Корейские туристы убрали мусор в центре Туниса — соцсети вызвали обсуждение
Миграция сардин в Южной Африке достигает 7 километров в длину

8:15 — время, когда начался ад: 80 лет с момента удара по Хиросиме

80 лет назад США сбросили атомную бомбу на Хиросиму
Правда ТВ
Атомные облака на Хиросиме и Нагасаки
Фото: commons.wikimedia.org by George R. Caron / Чарльз Леви, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Атомные облака на Хиросиме и Нагасаки

6 августа 1945 года — день, когда мир впервые узнал, что такое ядерная война. Ровно 80 лет назад американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на японский город Хиросиму. Последствия стали одной из самых страшных трагедий XX века.

Самолёт B-29 под командованием Пола Тиббетса сбросил бомбу под названием "Малыш". Взрыв произошёл в 8:15 утра, в 500 метрах от земли. За несколько секунд город исчез под ядерным грибом. Погибли около 100 тысяч человек. Тысячи получили тяжёлые ожоги и лучевую болезнь. Многие умерли позже. Через три дня подобная бомба разрушила Нагасаки.

Как вспоминают выжившие — не было ни криков, ни слёз. Только тишина, пепел и обугленные тела. И это было сделано не для победы, а скорее — для демонстрации силы. В том числе Советскому Союзу.

Ядерный удар по Хиросиме не имел решающего военного значения. Победа над Японией стала итогом блокады и наступления Красной армии. Но с тех пор человечество живёт под тенью атомной угрозы. В Хиросиме теперь мемориальный Парк Мира и Вечный огонь — он будет гореть до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Новости спорта
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов Аудио 
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Домашние животные
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Новый президент Польши будет дестабилизировать Украину Любовь Степушова Какие домашние средства снимают зуд от укусов комаров — советы врачей Игорь Буккер Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Садоводы используют аспирин для укрепления рассады и защиты от болезней
Корейские туристы убрали мусор в центре Туниса — соцсети вызвали обсуждение
Миграция сардин в Южной Африке достигает 7 километров в длину
Ошибки, которые мешают похудеть: избегаем их, чтобы достичь цели
Эксперт Карпычева объяснила, как получить максимум от вклада
Макияж с помощью пальцев и спонжей заменяет полный набор кистей — лайфхаки визажистов
Охранник не пустил Дженнифер Лопес в магазин в Стамбуле
Самарские инженеры испытали прототип экраноплана ОРОС-1 для малых населённых пунктов
Брайен спрогнозировал для Украины грузинский сценарий окончания конфликта
Спецпредставитель США Уиткофф посетил ресторан "Восход" перед встречей с Путиным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.