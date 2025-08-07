Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РИА Новости: Россия и Индия договорились активизировать промышленное сотрудничество
Повара: глутамат маскирует вкус продуктов и делает блюда одинаковыми
АИ-92 может быть предпочтительнее АИ-95 — если рекомендует производитель
Меган Маркл не получила публичных поздравлений от королевской семьи в день рождения
Технологии умных домов сокращают энергопотребление зданий на 20% — ВЭФ
Известия: пациенты опасаются дефицита лекарств из-за правила второй лишний с сентября
Уэнсдей 2 на Netflix: первые отзывы критиков – триумф или провал?
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
16 лет брака в руинах: Анна Калашникова бьёт тревогу за здоровье Дмитрия Диброва

Исповедь Моргенштерна*: почему он умоляет фанатов отказаться от тату и зависимостей

Моргенштерн* раскрыл детали борьбы с зависимостями: 200 дней без алкоголя
Правда ТВ
Алишер Моргенштерн
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алишер Моргенштерн

Рэпер Моргенштерн* поделился личными изменениями последнего периода. В эмоциональном обращении он затронул как внешние, так и глубокие внутренние трансформации.

Прежде всего, артист активно продолжает болезненный и длительный процесс удаления многочисленных татуировок. Он признаёт, что результат проявляется медленно, и призвал фанатов серьёзно подумать перед нанесением тату.

"Сто раз подумайте. Столько времени, столько боли, и только буква 'Т' исчезла", — прокомментировал он прогресс.

Значительная часть сообщения была посвящена впечатляющим успехам в борьбе с зависимостями. Моргенштерн* сообщил о личных юбилеях: 200 дней полного отказа от алкоголя, 180 дней без медикаментов и 60 дней без никотина.

Эмоциональный тон видео свидетельствовал о его удовлетворении ходом выздоровления. Артист подчеркнул, что ранее не верил в возможность отказа даже от курения.

"Нет ничего лучше чистого разума. Я всё пробовал. Я знаю, о чём говорю", — заявил рэпер.

Он прямо посоветовал поклонникам последовать его примеру и освободиться от "рабства вредных привычек".

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Домашние животные
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год Аудио 
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Сотни пассажиров застряли в туннелях аэропорта Хитроу из-за технической неисправности
Испанские слизни в Подмосковье не опасны для людей, но вредят урожаю
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе
Индекс Мосбиржи достиг максимума за две недели после слов Трампа о прогрессе в переговорах — РБК
Рыба прилипает к сковороде из-за перегрева масла — объяснение эксперта
В России заменили почти 90 тыс. лифтов с 2019 года — Фонд развития территорий
Разметка 1.2 обозначает границы дороги и служит ориентиром при плохой видимости
Ридикюль: винтажная сумка, которая вернулась в моду и стала хитом лета 2025
5 причесок, которые сделают ваш образ модным: шарфы, мини-косички и другие идеи
Юрист Пашин напомнил о штрафах за перегрузку легкового автомобиля — RT
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.