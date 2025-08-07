Исповедь Моргенштерна*: почему он умоляет фанатов отказаться от тату и зависимостей

Моргенштерн* раскрыл детали борьбы с зависимостями: 200 дней без алкоголя

Рэпер Моргенштерн* поделился личными изменениями последнего периода. В эмоциональном обращении он затронул как внешние, так и глубокие внутренние трансформации.

Прежде всего, артист активно продолжает болезненный и длительный процесс удаления многочисленных татуировок. Он признаёт, что результат проявляется медленно, и призвал фанатов серьёзно подумать перед нанесением тату.

"Сто раз подумайте. Столько времени, столько боли, и только буква 'Т' исчезла", — прокомментировал он прогресс.

Значительная часть сообщения была посвящена впечатляющим успехам в борьбе с зависимостями. Моргенштерн* сообщил о личных юбилеях: 200 дней полного отказа от алкоголя, 180 дней без медикаментов и 60 дней без никотина.

Эмоциональный тон видео свидетельствовал о его удовлетворении ходом выздоровления. Артист подчеркнул, что ранее не верил в возможность отказа даже от курения.

"Нет ничего лучше чистого разума. Я всё пробовал. Я знаю, о чём говорю", — заявил рэпер.

Он прямо посоветовал поклонникам последовать его примеру и освободиться от "рабства вредных привычек".

