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Я не продукт России: Невзоров* отверг связь с родиной

Александр Невзоров* заявил об отсутствии русской культуры и назвал Запад своей родиной
0:49
Правда ТВ
Александр Невзоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Невзоров

Журналист Александр Невзоров* высказал радикальную позицию о культурной идентичности в интервью Юрию Дудю*. В беседе на YouTube он отверг связь с Россией.

"Я не уверен, что я продукт России. […] Родина моя здесь, в западной культуре и науке", — заявил Невзоров*, проживающий в Европе.

Он также оспорил существование национальной культуры: "Практически вся культура — западная. Русской культуры не существует".

На вопрос о причинах такого мировоззрения журналист привёл личный опыт: "Если бы моя родина была здесь [в России], я занял бы высокую должность. А оказался […] с судимостями, объявленный террористом и экстремистом".

* - включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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