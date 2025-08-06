Я не продукт России: Невзоров* отверг связь с родиной

Журналист Александр Невзоров* высказал радикальную позицию о культурной идентичности в интервью Юрию Дудю*. В беседе на YouTube он отверг связь с Россией.
"Я не уверен, что я продукт России. […] Родина моя здесь, в западной культуре и науке", — заявил Невзоров*, проживающий в Европе.
Он также оспорил существование национальной культуры: "Практически вся культура — западная. Русской культуры не существует".
На вопрос о причинах такого мировоззрения журналист привёл личный опыт: "Если бы моя родина была здесь [в России], я занял бы высокую должность. А оказался […] с судимостями, объявленный террористом и экстремистом".
* - включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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