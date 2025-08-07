Курение в своей квартире может обернуться штрафом — вот почему

Курить в своей квартире — не запрещено, но с оговорками. Об этом рассказала юрист Людмила Александрова в интервью NEWS. ru.

По её словам, закон не ограничивает курение в личном жилье. Но важно, чтобы дым не мешал соседям. Если табачный запах проникает в другие квартиры и нарушает право людей на чистый воздух — это уже повод для жалоб.

На личном балконе курить можно. А вот на общем — нет, так как это территория совместного пользования. Нарушение грозит административной ответственностью.

Юрист напомнила: по Жилищному кодексу, жильцы обязаны соблюдать санитарные и экологические нормы. Курить запрещено рядом с больницами, школами, спортобъектами, детскими площадками, АЗС и вокзалами.

Итог: курить у себя дома — можно. Но без вреда и дискомфорта для окружающих. Иначе — возможны проблемы с законом.

