Как избежать штрафов за перегруз: что говорит техпаспорт, а что — инспектор

Юрист Пашин напомнил о штрафах за перегрузку легкового автомобиля — RT

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Юрист Дмитрий Пашин напомнил в интервью RT: перегрузка легковушки пассажирами — это не мелочь, а прямое нарушение ПДД. За это положен штраф, и не один.

По правилам, в машине нельзя перевозить больше людей, чем указано в её техпаспорте. За первого лишнего — штраф 500 рублей. Если человек сидит без ремня, а место для него не предусмотрено — уже 1500 рублей. И ещё по 500 рублей за каждого пристегнуться не успевшего.

Итоговая сумма может легко перевалить за 2-3 тысячи. Особенно, если речь о поездках на дачу с друзьями или большой семьёй.

Пашин подчёркивает: ни "мы только на пару километров", ни "всего один лишний" — не оправдание. А в случае ДТП это может закончиться трагедией. Законы — не просто формальность, а мера безопасности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.