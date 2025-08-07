Невестка Валерии попала в больницу: подруга семьи намекает на домашнее насилие

Появились сомнения в официальной версии травмы Лианы Шульгиной, невестки певицы Валерии.
Telegram-канал "Свита короля" со ссылкой на подругу блогерши сообщает, что госпитализация 3 августа могла быть следствием действий её супруга Арсения Шульгина.
Подруга Шульгиной заявила, что конфликты в семье возникают не впервые. По её словам, Арсений отличается вспыльчивостью, после инцидентов он приносит извинения и дарит подарки.
Публикация фотографий со скорой помощью, предположила источник, могла быть предупреждением со стороны Лианы.
Ранее Шульгина опубликовала снимки в машине скорой помощи, объяснив это падением со стула при попытке поправить штору. По её словам, она получила ушиб подбородка и головные боли, после чего супруг настоял на вызове медиков.
Официальных комментариев от семьи Шульгиных или представителей Валерии на текущий момент не поступало.
