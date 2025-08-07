Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Невестка Валерии попала в больницу: подруга семьи намекает на домашнее насилие

Правда ТВ
Арсений Шульгин и Лиана Шульгина
Фото: Telegram by Telegram-канал Лианы Шульгиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арсений Шульгин и Лиана Шульгина

Появились сомнения в официальной версии травмы Лианы Шульгиной, невестки певицы Валерии.

Telegram-канал "Свита короля" со ссылкой на подругу блогерши сообщает, что госпитализация 3 августа могла быть следствием действий её супруга Арсения Шульгина.

Подруга Шульгиной заявила, что конфликты в семье возникают не впервые. По её словам, Арсений отличается вспыльчивостью, после инцидентов он приносит извинения и дарит подарки.

Публикация фотографий со скорой помощью, предположила источник, могла быть предупреждением со стороны Лианы.

Ранее Шульгина опубликовала снимки в машине скорой помощи, объяснив это падением со стула при попытке поправить штору. По её словам, она получила ушиб подбородка и головные боли, после чего супруг настоял на вызове медиков.

Официальных комментариев от семьи Шульгиных или представителей Валерии на текущий момент не поступало. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
