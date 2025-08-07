Кефир — спасение или вред для грядки? Садоводы разделились во мнениях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Удобрение огорода навозом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Удобрение огорода навозом

Кефир — не панацея для огорода. Садовод с 30-летним опытом Светлана Самойлова рассказала URA. RU, что кисломолочная подкормка может не только не принести пользы, но и навредить растениям.

Да, в кефире есть молочнокислые бактерии, которые могут улучшать почвенную микрофлору и сдерживать гнили. Но работает это только в умеренных дозах и на определённых культурах — например, на перце, баклажанах и томатах. И то — при чередовании с другими удобрениями.

Главное правило — использовать только свежий продукт. Прокисший кефир вызывает брожение, закисляет почву и может нарушить усвоение питательных веществ. В тёплую погоду это особенно опасно.

Среди культур, которым кефир категорически не подходит — лук, чеснок, картофель, капуста и бобовые. Они не переносят кислую среду.

Сама Самойлова провела эксперимент и разницы в урожайности не заметила. При этом кефир дороже и сложнее в применении, чем проверенные органические удобрения.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
