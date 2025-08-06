Жизнь после России: Невзоров* рассказал о своих доходах и новом гражданстве

Невзоров* о доходах в эмиграции: как зарабатывает и на что живёт

1:19 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Невзоров

Журналист Александр Невзоров* в интервью Юрию Дудю* рассказал о жизни в эмиграции. Он заявил о стабилизации своего дохода.

Невзоров лаконично объяснил источники заработка: чтение лекций, продажа книг и деятельность на YouTube. Он отметил, что проблем с финансами не испытывает.

Журналист также сообщил о приобретении "разумной скромности" после отъезда. Он с иронией заметил, что обнаружил возможность использования автомобилей, отличных от Rolls-Royce.

Особое внимание Невзоров уделил вопросам безопасности. Более двух с половиной лет он передвигается с охраной, предоставленной Европолом. Это решение, по его словам, приняла европейская полиция.

Процедуры строги: даже выход за сигаретами требует предупреждения за два часа. Невзоров привёл курьёзный пример с проверкой борща, привезённого украинцами, который полиция опечатывала и отправляла на экспертизу.

В завершение беседы Невзоров подтвердил намерение избавиться от российского паспорта. Он также выразил благодарность Киеву за предоставленное украинское гражданство.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.