Жизнь после России: Невзоров* рассказал о своих доходах и новом гражданстве

Журналист Александр Невзоров* в интервью Юрию Дудю* рассказал о жизни в эмиграции. Он заявил о стабилизации своего дохода.
Невзоров лаконично объяснил источники заработка: чтение лекций, продажа книг и деятельность на YouTube. Он отметил, что проблем с финансами не испытывает.
Журналист также сообщил о приобретении "разумной скромности" после отъезда. Он с иронией заметил, что обнаружил возможность использования автомобилей, отличных от Rolls-Royce.
Особое внимание Невзоров уделил вопросам безопасности. Более двух с половиной лет он передвигается с охраной, предоставленной Европолом. Это решение, по его словам, приняла европейская полиция.
Процедуры строги: даже выход за сигаретами требует предупреждения за два часа. Невзоров привёл курьёзный пример с проверкой борща, привезённого украинцами, который полиция опечатывала и отправляла на экспертизу.
В завершение беседы Невзоров подтвердил намерение избавиться от российского паспорта. Он также выразил благодарность Киеву за предоставленное украинское гражданство.
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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