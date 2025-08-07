Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт гаспачо с цукини: готовим дома вкусный и полезный летний суп
Тюменьстат: доходы нефтегазовой отрасли в ХМАО выросли почти на треть
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Джастин Тимберлейк рассматривает завершение карьеры из-за болезни Лайма
Почему важно обрезать клубнику в конце лета — рекомендации агрономов
Синдром хронической усталости: эти гены могут рассказать, почему вы чувствуете себя истощённым
Озёра в парке парк Грин-Лейкс становятся бирюзовыми благодаря естественному цветению цианобактерий
Психологи: ухудшение самочувствия при бурях может быть эффектом внушения
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане

Погода меняется — и давление скачет: кому нельзя игнорировать эти симптомы

Кардиохирург Бокерия: резкая смена погоды опасна только для людей с хроническими болезнями
1:01
Правда ТВ
Исследование: неправильное положение руки заметно завышает давление
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blood_pressure_measurement_(1).jpg by Víctor Santa María
Исследование: неправильное положение руки заметно завышает давление

Резкая смена погоды не опасна для здорового человека, но может ударить по тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Об этом рассказал кардиохирург Лео Бокерия в интервью Pravda. Ru.

Он отметил: здоровый организм легко адаптируется к погодным перепадам. А вот у больных возможны сбои — особенно у людей с проблемами давления и сердца.

Бокерия подчеркнул, что научных доказательств прямой связи между погодой и обострением болезней пока нет. Но в жизни многое объясняется просто: плохое настроение, стресс и неудобство усиливаются, когда за окном серо и сыро.

Он подтвердил, что у метеозависимых может скакать давление, но современные препараты помогают держать его под контролем. Главное — следить за своим состоянием и вовремя реагировать.

А тем, кто чувствует себя разбитым, врач советует простое решение — сменить обстановку и дать себе отдых.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов
Садоводство, цветоводство
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов Аудио 
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Синдром хронической усталости: эти гены могут рассказать, почему вы чувствуете себя истощённым
Озёра в парке парк Грин-Лейкс становятся бирюзовыми благодаря естественному цветению цианобактерий
Психологи: ухудшение самочувствия при бурях может быть эффектом внушения
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
В первом полугодии 2025 года стройотрасль России прибавила 4,3% — Росстат
Павел Погребняк пробует свои силы в роли блогера-юмориста
5 коварных признаков перетренированности: ваше тело просит пощады
Сухой массаж: как правильно делать и кому он категорически не подходит
Провизор Булыгина: запивать лекарства нужно только водой
Ирак возобновляет экспорт нефти через Джейхан: названа точная дата
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.