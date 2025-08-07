Погода меняется — и давление скачет: кому нельзя игнорировать эти симптомы

Резкая смена погоды не опасна для здорового человека, но может ударить по тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Об этом рассказал кардиохирург Лео Бокерия в интервью Pravda. Ru.
Он отметил: здоровый организм легко адаптируется к погодным перепадам. А вот у больных возможны сбои — особенно у людей с проблемами давления и сердца.
Бокерия подчеркнул, что научных доказательств прямой связи между погодой и обострением болезней пока нет. Но в жизни многое объясняется просто: плохое настроение, стресс и неудобство усиливаются, когда за окном серо и сыро.
Он подтвердил, что у метеозависимых может скакать давление, но современные препараты помогают держать его под контролем. Главное — следить за своим состоянием и вовремя реагировать.
А тем, кто чувствует себя разбитым, врач советует простое решение — сменить обстановку и дать себе отдых.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.