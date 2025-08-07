Запили таблетку — и зря: чем опасен чай, сок и газировка при приёме лекарств

Одна из самых частых ошибок при приёме лекарств — запивать их не водой, а другими напитками. Об этом предупредила провизор Ирина Булыгина в беседе с Pravda. Ru.
По её словам, сок, чай, кофе и газировка могут вступать в реакцию с препаратом и полностью обнулить его действие. Например, танины из чая осаждают активные вещества в нерастворимую форму — и тогда лекарство просто не работает.
Опасен и кофе — из-за кофеина, и газировка — из-за кислот и сахара. Всё это может мешать действию таблетки или даже вызвать побочные реакции.
Булыгина подчёркивает: универсальное правило — запивать лекарства только чистой водой. Исключения есть, но их очень мало и о них всегда заранее предупреждает врач.
