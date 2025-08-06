Развод Дибровых: телеведущий намерен оставить бывшую супругу ни с чем?

Дибров хочет оставить бывшую жену без виллы и без детей после развода

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дмитрий Дибров

Дмитрий Дибров намерен оспорить равный раздел совместно нажитого имущества при разводе с супругой Полиной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Центром спора стала трёхэтажная вилла стоимостью около 750 млн рублей, приобретённая парой более десяти лет назад. Особняк включает SPA-зону, домашний кинотеатр и музыкальный салон.

Также сообщается, что известный телеведущий планирует отобрать у молодой жены и общих детей — сообщается, что он "хочет оставить её без всего".

Ранее СМИ сообщили о разводе Дибровых после 16 лет брака. Появилась информация, что Полина ушла к бизнесмену Роману Товстику, супругу своей подруги Елены.

Юридическое представительство сторон формируется. Адвокат Екатерина Гордон заявила о защите интересов Елены Товстик. Предполагается, что интересы Диброва в суде будет представлять адвокат Александр Добровинский.

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