Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер по растяжке назвала 5 упражнений для улучшения сна
Daily Mail: на дне турецкого озера найден древний мегаполис
Пляжи Сант-Антонио и Кампомарино Лидо итальянской провинции Кампобассо получили Голубые флаги в 2025 году за чистоту и безопасность
Клапан в стиральной машине улучшает качество стирки
Поддержание чистоты и герметизация щелей снижают риск появления мышей
La Dépêche: арбузную корку можно есть — она содержит цитруллин и ликопин
Нехватка сил и одышка могут указывать на сердечную недостаточность — врачи
Блондинка с характером и брюнетка с эффектом свечения — тренды окрашивания 2025
Диброва ждёт борьба за виллу на Рублёвке и троих детей с женой-изменщицей

Аллергия начинается с зуда, а заканчивается госпитализацией: как не довести до беды

Иммунолог: при аллергии на пыльцу эффективны душ после улицы и индивидуальный подбор терапии
1:18
Правда ТВ
Аллергия
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

Иммунолог Надежда Логина рассказала MosTimes, как москвичам справиться с сезонной аллергией. По её словам, даже если антигистаминные препараты не помогают, есть эффективные методы лечения.

Главное — избегать контакта с аллергеном. Если речь о пыльце, стоит меньше бывать на улице в период цветения, а после прогулки — обязательно мыться с головы до ног. Особенно важно смывать пыльцу с волос.

Логина предостерегает от самолечения. Антигистаминные препараты подбираются строго индивидуально: одни подходят при дерматите, другие — при реакции на пыльцу.

Радикальное лечение проводят вне сезона. Например, метод АСИТ — это вакцинация против конкретных аллергенов. В России уже есть современные вакцины, в том числе против пыльцы берёзы, ореха и яблока.

Для сложных случаев, когда аллергия продолжается почти весь год, подходит аутолимфоцитотерапия. Это метод с использованием собственных лимфоцитов пациента. Он работает при любой аллергии — даже на плесень или животных.

Специалист советует не ждать обострения, а обращаться к врачу заранее. Тогда шанс пережить сезон без мучений — гораздо выше.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
В России предупредили о рисках перемирия в воздухе для хода СВО
Правда ТВ
В России предупредили о рисках перемирия в воздухе для хода СВО Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Daily Mail: на дне турецкого озера найден древний мегаполис
Пляжи Сант-Антонио и Кампомарино Лидо итальянской провинции Кампобассо получили Голубые флаги в 2025 году за чистоту и безопасность
Клапан в стиральной машине улучшает качество стирки
Иммунолог: при аллергии на пыльцу эффективны душ после улицы и индивидуальный подбор терапии
Поддержание чистоты и герметизация щелей снижают риск появления мышей
La Dépêche: арбузную корку можно есть — она содержит цитруллин и ликопин
Нехватка сил и одышка могут указывать на сердечную недостаточность — врачи
Блондинка с характером и брюнетка с эффектом свечения — тренды окрашивания 2025
Диброва ждёт борьба за виллу на Рублёвке и троих детей с женой-изменщицей
Плавание и велотренажёр безопаснее бега — мнение спортивного врача Артема Рыженко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.