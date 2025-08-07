Аллергия начинается с зуда, а заканчивается госпитализацией: как не довести до беды

Иммунолог: при аллергии на пыльцу эффективны душ после улицы и индивидуальный подбор терапии

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аллергия

Иммунолог Надежда Логина рассказала MosTimes, как москвичам справиться с сезонной аллергией. По её словам, даже если антигистаминные препараты не помогают, есть эффективные методы лечения.

Главное — избегать контакта с аллергеном. Если речь о пыльце, стоит меньше бывать на улице в период цветения, а после прогулки — обязательно мыться с головы до ног. Особенно важно смывать пыльцу с волос.

Логина предостерегает от самолечения. Антигистаминные препараты подбираются строго индивидуально: одни подходят при дерматите, другие — при реакции на пыльцу.

Радикальное лечение проводят вне сезона. Например, метод АСИТ — это вакцинация против конкретных аллергенов. В России уже есть современные вакцины, в том числе против пыльцы берёзы, ореха и яблока.

Для сложных случаев, когда аллергия продолжается почти весь год, подходит аутолимфоцитотерапия. Это метод с использованием собственных лимфоцитов пациента. Он работает при любой аллергии — даже на плесень или животных.

Специалист советует не ждать обострения, а обращаться к врачу заранее. Тогда шанс пережить сезон без мучений — гораздо выше.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.