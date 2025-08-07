Личная просьба Игоря Крутого: что стоит за возвращением Леонтьева на сцену?

Игорь Крутой вернул Леонтьева на сцену: что стоит за этим?

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерий Леонтьев

Народный артист России Валерий Леонтьев готовится к долгожданному возвращению на сцену.

Как сообщает Telegram-канал Mash, певец выступит на фестивале "Новая волна", который пройдёт в Казани с 21 по 26 августа.

Это станет первым концертом Леонтьева за последние пять лет. В столицу Татарстана 76-летний артист приедет впервые за девять лет.

По данным Mash, Леонтьев исполнит на фестивале пять своих знаменитых хитов: "Дельтаплан", "Маргарита", "Казанова", "Зелёный свет" и "Ты меня не забывай".

Переговоры об участии легенды эстрады велись полгода. Источник утверждает, что это произошло по личной просьбе композитора и организатора фестиваля Игоря Крутого.

Леонтьев активно готовится к важному событию. Артист занимается спортом, включая ежедневные пробежки и плавание. Также он работает над новой аранжировкой, танцевальным номером и костюмами.

Организаторы обеспечили певцу повышенный комфорт и безопасность. Леонтьеву предоставят личную охрану и автомобиль премиум-класса с персональным водителем для передвижения по региону в любое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.