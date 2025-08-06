Закон о тишине против унитаза: до чего доводят юридические вбросы

Истории о том, что россиян могут выселить из квартиры за ночной душ или смыв унитаза, не более чем слухи. Об этом заявила адвокат коллегии "Sed Lex" Вера Ефремова в беседе с Pravda. Ru.
По её словам, никаких официальных законопроектов с такими мерами нет. Если документ существует — он должен быть опубликован на сайте Госдумы, с номером и статусом. Пока ничего подобного в базе нет.
Ефремова напомнила: закон о тишине действительно действует. Но он опирается не на сам факт шума, а на уровень децибел. Чтобы признать нарушение, требуется замер экспертов.
Юрист считает: бытовые звуки, вроде воды в трубах, обычно не вызывают жалоб. А значит, выселение за них — звучит, мягко говоря, нелогично.
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