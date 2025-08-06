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Раньше не применяли — теперь не остановить: что изменилось в тактике Су-57

Interia: Россия начала применять Су-57 против ВСУ группами и с новым вооружением
1:14
Правда ТВ
Су-57
Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Су-57

Российские ВКС усилили применение истребителей Су-57 против ВСУ. Об этом сообщает польское издание Interia. По его данным, украинские военные всё чаще фиксируют удары с воздуха, в которых участвуют целые группы этих самолётов.

Истребители пятого поколения используют в связке — чтобы прикрывать друг друга от ПВО и систем радиоэлектронной борьбы. По данным издания, раньше Су-57 запускали в основном ракеты Р-77М. Теперь применяют и новейшие управляемые ракеты Х-69. Уклониться от них, как пишут журналисты, крайне сложно.

Также на Украине ходят слухи, что Су-57 уже несут гиперзвуковое оружие. Если это подтвердится, — для ВСУ это станет серьёзной проблемой, отмечают в Interia.

Кроме того, в начале года выяснилось, что российские Су-57 могут взлетать даже с коротких полос, что делает их применение ещё гибче. Ранее Military Watch Magazine сообщал: теперь в операции участвуют уже целые подразделения таких истребителей.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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