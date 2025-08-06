Секрет раскрыт: сколько стоит райский отдых Петросяна с семьёй в Турции

Отпуск Петросяна: семья наслаждается элитным отдыхом в Турции – раскрыты детали

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евгений Петросян

Юморист Евгений Петросян проводит август на элитном курорте в Турции.

Вместе с супругой Татьяной Брухуновой и двумя детьми — пятилетним сыном Ваганом и годовалой дочерью Матильдой — артист остановился в отеле Kempinski Hotel The Dome Belek.

Как сообщает Telegram-канал "Свита короля", семья разместилась в просторном номере повышенной комфортности. Апартаменты включают три спальни и три санузла. Дополнительные удобства — джакузи, камин и личный бассейн.

Стоимость подобного отдыха весьма высока. По данным источника, лишь неделя проживания для двоих в этом отеле может обойтись в сумму около 1,8 миллиона рублей.

Брухунова ранее в соцсетях подтвердила, что семья планирует провести за границей весь август. Первоначально супруга Петросяна рассматривала Сейшельские острова как место для отпуска.

Однако, как утверждает канал, Петросян настоял на Турции. Причиной стали проблемы со здоровьем и усталость от длительных авиаперелетов.

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