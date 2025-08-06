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Детская игрушка — на грани смерти: власти бьют тревогу из-за питбайков на дорогах

МВД предложило штрафовать за выезд на питбайках на дороги общего
0:53
Правда ТВ
Питбайк
Фото: commons.wikimedia.org by Jiri.baklik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Питбайк

В России готовятся ввести штрафы за выезд на питбайках на дороги общего пользования. МВД пояснило: такие мини-мотоциклы не предназначены для езды по улицам — это спортинвентарь, не имеющий ни документов, ни регистрации.

Питбайки часто покупают подростки. На них нет фар, поворотников и зеркал. Но несмотря на это, всё больше ребят катаются на них по дорогам, что уже привело к трагедиям. За полгода — почти 300 ДТП с участием детей. 10 погибших, более 200 пострадавших.

Теперь в ПДД появится прямой запрет на выезд питбайков, кроссовых и эндуро-мотоциклов на дороги. Нарушителей ждёт штраф — до 30 тысяч рублей. В МВД подчёркивают: речь не о запрете техники, а о безопасности всех участников движения.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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