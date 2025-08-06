Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Появились подробности о поддержке Шамана на Интервидении: кто будет рядом с артистом?
Трагедия неолита: восстановлены лица сестёр, живших 6000 лет назад в шахтёрском поселении
EXPRO: газовые хранилища Украины почти пусты
Не дайте отдыху обернуться трагедией: соблюдайте правила безопасности на воде
Миллионы россиян всё ещё живут со странностями советского времени в современных квартирах
Как сухое растирание помогает работе иммунной системы — объясняют специалисты
Листья желтеют неравномерно из-за проблем с почвой и корнями — пояснили эксперты
Соседов заявил, что взлететь на вершину популярности Кадышевой помогла её болезнь
Ветеринар Шеляков: рвота у кошек указывает на воспаление, паразитов или опухоль

Тихий убийца в ванной: вентиляция провоцирует тяжёлые болезни лёгких

SHOT: вентиляция в ванной накапливает бактерии и вызывает респираторные заболевания
0:45
Правда ТВ
Маленькая ванная комната: стильные и функциональные решения
Фото: маленькая ванная, стиль, ремонт Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маленькая ванная комната: стильные и функциональные решения

Вытяжка в ванной — не просто элемент комфорта, а потенциальный источник опасности. Судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун в интервью SHOT предупреждает: если не чистить вентиляцию, в ней скапливаются опасные бактерии.

Темно, влажно и почти нет проветривания — идеальные условия для микробов. В списке "жильцов" — легионелла, вызывающая тяжёлую пневмонию, и патогенные бактерии типа спиралис. Особенно рискуют аллергики — может развиться даже астма.

Решетун советует не запускать: чистить вытяжку хотя бы раз в неделю. Пыль можно убрать даже обычным пылесосом. Это простая мера, которая защитит здоровье всей семьи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Домашние животные
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год Аудио 
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Домашние животные
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Трагедия неолита: восстановлены лица сестёр, живших 6000 лет назад в шахтёрском поселении
EXPRO: газовые хранилища Украины почти пусты
Не дайте отдыху обернуться трагедией: соблюдайте правила безопасности на воде
Миллионы россиян всё ещё живут со странностями советского времени в современных квартирах
Как сухое растирание помогает работе иммунной системы — объясняют специалисты
Листья желтеют неравномерно из-за проблем с почвой и корнями — пояснили эксперты
Соседов заявил, что взлететь на вершину популярности Кадышевой помогла её болезнь
Ветеринар Шеляков: рвота у кошек указывает на воспаление, паразитов или опухоль
Механики рассказали, что нужно менять на авто, чтобы оно ездило долго
Повара: яблоко в фарше делает котлеты особенно нежными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.