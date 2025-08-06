Тихий убийца в ванной: вентиляция провоцирует тяжёлые болезни лёгких

Вытяжка в ванной — не просто элемент комфорта, а потенциальный источник опасности. Судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун в интервью SHOT предупреждает: если не чистить вентиляцию, в ней скапливаются опасные бактерии.
Темно, влажно и почти нет проветривания — идеальные условия для микробов. В списке "жильцов" — легионелла, вызывающая тяжёлую пневмонию, и патогенные бактерии типа спиралис. Особенно рискуют аллергики — может развиться даже астма.
Решетун советует не запускать: чистить вытяжку хотя бы раз в неделю. Пыль можно убрать даже обычным пылесосом. Это простая мера, которая защитит здоровье всей семьи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.