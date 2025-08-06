Тихий убийца в ванной: вентиляция провоцирует тяжёлые болезни лёгких

SHOT: вентиляция в ванной накапливает бактерии и вызывает респираторные заболевания

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: маленькая ванная, стиль, ремонт Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Маленькая ванная комната: стильные и функциональные решения

Вытяжка в ванной — не просто элемент комфорта, а потенциальный источник опасности. Судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун в интервью SHOT предупреждает: если не чистить вентиляцию, в ней скапливаются опасные бактерии.

Темно, влажно и почти нет проветривания — идеальные условия для микробов. В списке "жильцов" — легионелла, вызывающая тяжёлую пневмонию, и патогенные бактерии типа спиралис. Особенно рискуют аллергики — может развиться даже астма.

Решетун советует не запускать: чистить вытяжку хотя бы раз в неделю. Пыль можно убрать даже обычным пылесосом. Это простая мера, которая защитит здоровье всей семьи.

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