С 1 сентября в России вступает в силу правило "второй лишний" при закупке лекарств. Это значит: если на торгах участвует хотя бы один полностью отечественный препарат, все иностранные аналоги автоматически исключаются. Об этом пишет газета "Известия".
Всероссийский союз пациентов уже направил обращение в правительство. Люди опасаются: новое правило может привести к дефициту нужных лекарств, особенно — для тяжелобольных. Онкопациенты, например, рискуют оказаться в критическом положении, если нужный препарат задержится или будет срочно заменён.
Под действие механизма попадут наркотические и психотропные препараты, лекарства крови и более 200 наименований из списка стратегически важных.
В Минздраве пояснили: документ пока согласуется между ведомствами, сроки окончательного вступления в силу не утверждены. Эксперты обещают, что дефицита не будет, а для новых препаратов предусмотрен переходный период. Однако пациенты уже бьют тревогу.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.