Без права на выбор: новое правило может оставить пациентов без нужных лекарств

Известия: пациенты опасаются дефицита лекарств из-за правила второй лишний с сентября

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Блистеры с пустыми ячейками, упаковка лекарств

С 1 сентября в России вступает в силу правило "второй лишний" при закупке лекарств. Это значит: если на торгах участвует хотя бы один полностью отечественный препарат, все иностранные аналоги автоматически исключаются. Об этом пишет газета "Известия".

Всероссийский союз пациентов уже направил обращение в правительство. Люди опасаются: новое правило может привести к дефициту нужных лекарств, особенно — для тяжелобольных. Онкопациенты, например, рискуют оказаться в критическом положении, если нужный препарат задержится или будет срочно заменён.

Под действие механизма попадут наркотические и психотропные препараты, лекарства крови и более 200 наименований из списка стратегически важных.

В Минздраве пояснили: документ пока согласуется между ведомствами, сроки окончательного вступления в силу не утверждены. Эксперты обещают, что дефицита не будет, а для новых препаратов предусмотрен переходный период. Однако пациенты уже бьют тревогу.

