Без НАТО и союзников: в США рассказали, как на самом деле закончится конфликт на Украине

Американский аналитик Стивен Брайен считает, что конфликт на Украине может закончиться по "грузинскому сценарию". Об этом он написал в статье для журнала The Weapons and Strategy.
Брайен предполагает: в таком варианте не будет ни иностранных войск, ни гарантий безопасности, ни даже финансовой поддержки. Максимум — помощь на восстановление, но без конфискации замороженных российских активов.
По его мнению, такой исход исключает вступление Украины в НАТО и ЕС. А значит, в перспективе страна может вернуться в сферу влияния России.
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