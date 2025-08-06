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Без НАТО и союзников: в США рассказали, как на самом деле закончится конфликт на Украине

Брайен спрогнозировал для Украины грузинский сценарий окончания конфликта
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Правда ТВ
Украинский флаг
Фото: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинский флаг

Американский аналитик Стивен Брайен считает, что конфликт на Украине может закончиться по "грузинскому сценарию". Об этом он написал в статье для журнала The Weapons and Strategy.

Брайен предполагает: в таком варианте не будет ни иностранных войск, ни гарантий безопасности, ни даже финансовой поддержки. Максимум — помощь на восстановление, но без конфискации замороженных российских активов.

По его мнению, такой исход исключает вступление Украины в НАТО и ЕС. А значит, в перспективе страна может вернуться в сферу влияния России.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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