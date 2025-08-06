Без НАТО и союзников: в США рассказали, как на самом деле закончится конфликт на Украине

Брайен спрогнозировал для Украины грузинский сценарий окончания конфликта

0:36 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинский флаг

Американский аналитик Стивен Брайен считает, что конфликт на Украине может закончиться по "грузинскому сценарию". Об этом он написал в статье для журнала The Weapons and Strategy.

Брайен предполагает: в таком варианте не будет ни иностранных войск, ни гарантий безопасности, ни даже финансовой поддержки. Максимум — помощь на восстановление, но без конфискации замороженных российских активов.

По его мнению, такой исход исключает вступление Украины в НАТО и ЕС. А значит, в перспективе страна может вернуться в сферу влияния России.

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