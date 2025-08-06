Воздушное перемирие может обернуться катастрофой: Украина получит время и цели

В России предупредили о рисках перемирия в воздухе для хода СВО

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Артиллерийские дуэли ВС РФ в горно-лесистой местности ЮВО

Возможное воздушное перемирие на Украине — это подарок для Киева. Так считают авторы Telegram-канала "Старше Эдды". По их словам, если Россия прекратит удары с воздуха, Украина сможет спокойно подтягивать западное вооружение к фронту, восстанавливать оборонку и готовить новые части без страха быть атакованной.

Авторы уверены: даже одна ночь российских ударов даёт больше результата, чем все атаки ВСУ по территории России за месяц. А значит, перемирие будет только на руку противнику.

В публикации говорится, что сама идея перемирия появилась не случайно — она нужна Дональду Трампу. Президент США якобы хочет показать хоть какой-то прогресс в попытках урегулировать конфликт. При этом, по мнению канала, США всё больше перекладывают ответственность за поддержку Киева на Европу.

Тем временем агентство Bloomberg сообщало: Москва действительно рассматривает возможность такого перемирия — и якобы как сигнал для Трампа перед визитом его спецпосланника в Россию.

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