Возможное воздушное перемирие на Украине — это подарок для Киева. Так считают авторы Telegram-канала "Старше Эдды". По их словам, если Россия прекратит удары с воздуха, Украина сможет спокойно подтягивать западное вооружение к фронту, восстанавливать оборонку и готовить новые части без страха быть атакованной.
Авторы уверены: даже одна ночь российских ударов даёт больше результата, чем все атаки ВСУ по территории России за месяц. А значит, перемирие будет только на руку противнику.
В публикации говорится, что сама идея перемирия появилась не случайно — она нужна Дональду Трампу. Президент США якобы хочет показать хоть какой-то прогресс в попытках урегулировать конфликт. При этом, по мнению канала, США всё больше перекладывают ответственность за поддержку Киева на Европу.
Тем временем агентство Bloomberg сообщало: Москва действительно рассматривает возможность такого перемирия — и якобы как сигнал для Трампа перед визитом его спецпосланника в Россию.
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