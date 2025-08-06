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Вопрос без ответа: кто стоит за атакой на российских дипломатов в Израиле

Захарова: Россия сделала представление Израилю из-за нападения на авто дипломатов
0:54
Правда ТВ
Мария Захарова
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Захарова

МИД России сделал официальное представление Израилю. Повод — нападение на служебный автомобиль российских дипломатов в районе Иерусалима. Об этом заявила Мария Захарова.

Инцидент произошёл 30 июля. Машина с дипломатическими номерами ехала в районе Гиват-Асаф — это израильское поселение, которое считается незаконным по международному праву. Внезапно её атаковали поселенцы. Автомобиль получил повреждения, а людям в салоне угрожали.

Захарова подчеркнула: Москва расценивает произошедшее как грубое нарушение Венской конвенции. Израильские военные были рядом, но не вмешались.

Посольство РФ в Тель-Авиве уже направило протест. Россия ждёт реакции от израильской стороны и надеется, что виновные будут наказаны.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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