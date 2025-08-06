Вопрос без ответа: кто стоит за атакой на российских дипломатов в Израиле

Захарова: Россия сделала представление Израилю из-за нападения на авто дипломатов

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Захарова

МИД России сделал официальное представление Израилю. Повод — нападение на служебный автомобиль российских дипломатов в районе Иерусалима. Об этом заявила Мария Захарова.

Инцидент произошёл 30 июля. Машина с дипломатическими номерами ехала в районе Гиват-Асаф — это израильское поселение, которое считается незаконным по международному праву. Внезапно её атаковали поселенцы. Автомобиль получил повреждения, а людям в салоне угрожали.

Захарова подчеркнула: Москва расценивает произошедшее как грубое нарушение Венской конвенции. Израильские военные были рядом, но не вмешались.

Посольство РФ в Тель-Авиве уже направило протест. Россия ждёт реакции от израильской стороны и надеется, что виновные будут наказаны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.