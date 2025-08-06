Работают по-разному — получают по-разному: Минпросвещения пересчитало нагрузку учителей

Минпросвещения установило недельные нормы часов работы для педагогов по должностям

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Учительница в классе, расстроенная из-за учеников

Минпросвещения установило новые нормы часов работы для педагогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свежий документ ведомства.

Теперь учителя будут вести 18 часов учебных занятий в неделю за ставку зарплаты. Для воспитателей, психологов и соцпедагогов — 36 часов. Физруки и старшие воспитатели будут работать по 30 часов в неделю, а воспитатели, занятые с детьми с ограниченными возможностями здоровья, — по 25.

Учителям-логопедам и дефектологам установили норму в 20 часов. Музыкальные руководители и концертмейстеры проведут на работе 24 часа.

Как пояснили в министерстве, эти цифры — расчетные. А итоговую нагрузку каждый год определяет сама школа или детсад на старте учебного года.

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