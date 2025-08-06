Работают по-разному — получают по-разному: Минпросвещения пересчитало нагрузку учителей

Минпросвещения установило новые нормы часов работы для педагогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свежий документ ведомства.
Теперь учителя будут вести 18 часов учебных занятий в неделю за ставку зарплаты. Для воспитателей, психологов и соцпедагогов — 36 часов. Физруки и старшие воспитатели будут работать по 30 часов в неделю, а воспитатели, занятые с детьми с ограниченными возможностями здоровья, — по 25.
Учителям-логопедам и дефектологам установили норму в 20 часов. Музыкальные руководители и концертмейстеры проведут на работе 24 часа.
Как пояснили в министерстве, эти цифры — расчетные. А итоговую нагрузку каждый год определяет сама школа или детсад на старте учебного года.
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