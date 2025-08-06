Трамп взбесится: провал визита Уиткоффа в РФ может вызвать бурю в Белом доме

Газета Financial Times пишет: Дональд Трамп ждет от визита своего спецпосланника в Россию конкретных результатов. По данным издания, американский президент якобы "взбесится", если Стив Уиткофф вернется "с пустыми руками".
Как заявил неназванный источник FT, все зависит от итогов переговоров. Если Уиткофф не привезёт из Москвы ни одного достижения — в Белом доме будут недовольны.
Утром 6 августа Уиткофф прибыл в Россию с рабочим визитом. Сразу после прилета он отправился на прогулку по парку Зарядье.
Тем временем Дональд Трамп пообещал в ближайшее время выступить с заявлением. Его он собирается сделать в Овальном кабинете еще до конца дня.
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