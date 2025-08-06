Водителей штрафуют ни за что: на трассах появилась невидимая ловушка

Перевозчики сообщили о штрафах из-за помех GPS и потребовали проверку от Роскомнадзора

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: avtodor-tr.ru by Avtodor.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Автотрасса

Ассоциация "Грузавтотранс" просит Роскомнадзор проверить установку глушилок вдоль трасс. Перевозчики жалуются: их штрафуют за отключенные трекеры, хотя на самом деле сигнал пропадает из-за радиопомех. Об этом пишет газета "Известия".

По словам президента ассоциации Владимира Матягина, система думает, что водитель отключил навигацию, и автоматически выписывает штраф. Особенно часто сигналы пропадают у заправок, нефтебаз и логистических центров. Там теряется и связь, и GPS.

Эксперты говорят — такие устройства можно купить свободно, но закон, который бы регулировал их использование, пока не принят. В "Грузавтотрансе" отмечают: страдают не только водители, но и жители близлежащих деревень.

Ранее ассоциация уже обращалась в Минтранс и Росавтодор. Роскомнадзор подтвердил, что получил письмо, и пообещал разобраться. Ведомство уже фиксировало незаконную установку глушилок.

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