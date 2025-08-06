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Тревожные слухи: Кейт Миддлтон стремительно теряет вес – что происходит?

Здоровье Кейт Миддлтон: слухи о потере аппетита и опасной потере веса
1:14
Правда ТВ
Кейт Миддлтон
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кейт Миддлтон

Неподтверждённые сообщения о состоянии здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон вызвали общественную обеспокоенность.

По данным издания Radar Online, ссылающегося на анонимный источник, супруга принца Уильяма начала резко терять вес.

"Кейт болезненно худая, и люди обеспокоены тем, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения рака или, что ещё хуже, у неё случился рецидив", — заявил инсайдер таблоида.

Источник отметил отсутствие аппетита у принцессы и истощение.

Доктор Гейб Миркин, не имеющий отношения к лечению Миддлтон, предположил в комментарии СМИ, что сильная потеря веса (по его данным, до 40 кг при росте 175 см) может быть следствием химиотерапии, недоедания из-за плохого самочувствия или проблем с эффективностью лечения.

Официальные представители Кенсингтонского дворца не комментируют эти заявления.

Напомним, 22 марта 2024 года Кейт Миддлтон сообщила об обнаружении рака после плановой абдоминальной операции и начале профилактической химиотерапии. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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