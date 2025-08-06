Тревожные слухи: Кейт Миддлтон стремительно теряет вес – что происходит?

Неподтверждённые сообщения о состоянии здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон вызвали общественную обеспокоенность.
По данным издания Radar Online, ссылающегося на анонимный источник, супруга принца Уильяма начала резко терять вес.
"Кейт болезненно худая, и люди обеспокоены тем, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения рака или, что ещё хуже, у неё случился рецидив", — заявил инсайдер таблоида.
Источник отметил отсутствие аппетита у принцессы и истощение.
Доктор Гейб Миркин, не имеющий отношения к лечению Миддлтон, предположил в комментарии СМИ, что сильная потеря веса (по его данным, до 40 кг при росте 175 см) может быть следствием химиотерапии, недоедания из-за плохого самочувствия или проблем с эффективностью лечения.
Официальные представители Кенсингтонского дворца не комментируют эти заявления.
Напомним, 22 марта 2024 года Кейт Миддлтон сообщила об обнаружении рака после плановой абдоминальной операции и начале профилактической химиотерапии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.