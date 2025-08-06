Тимати и бизнес-леди: неожиданная правда о совместном отпуске всплыла наружу

Бизнес-леди Анастасия Аникина опровергла слухи о романе с Тимати

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: commons.wikimedia.org by Минобороны России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Тимати

Бизнес-леди Анастасия Аникина выступила с опровержением слухов о возможной связи с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым).

Ранее её имя фигурировало в спекуляциях об измене музыканта его беременной возлюбленной, Валентине Ивановой, после публикации совместных фото.

Аникина объяснила, что познакомилась с Юнусовым и Ивановой во время совместного отдыха в сёрф-кемпе. По её словам, в конце поездки она предложила Тимати сделать фотосессию, на что он согласился. Снимки были сделаны быстро, после чего Анастасия выложила их в соцсети.

Девушка подчеркнула, что их связывают исключительно дружеские отношения. Она рассказала, что Тимати оказал ей значительную поддержку после её развода. Аникина также утверждает, что поддерживает хорошие отношения и с Валентиной Ивановой.

"Даже если бы Тимур проявлял какие-то знаки внимания, подкатывал ко мне, для меня это категоричное "нет"… Но хайп был мне на руку! Ну, типа, отлично. А почему бы и нет?" — заявила Анастасия в интервью каналу "Тру бизнес стори", признав, что публичность ситуации была ей выгодна.

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