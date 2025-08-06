Меньше денег — больше симптомов: как COVID-19 усилил социальное неравенство

BWH: бедность в 3 раза повышает риск тяжёлой формы COVID-19 — Annals of Internal Medicine

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: Mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ковидный госпиталь

Учёные из больницы Brigham and Women's в США выяснили: люди с низким доходом в три раза чаще тяжело переносили коронавирус. Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

Специалисты проанализировали данные 3700 пациентов с COVID-19, заразившихся в период вспышки штамма "Омикрон" — с октября 2021 по ноябрь 2023 года. Выяснилось: тяжёлое течение болезни чаще фиксировалось у тех, кто испытывает финансовые трудности или живёт в неблагополучных районах. Особенно в местах с высокой плотностью населения.

Старший автор исследования Элизабет Карлсон подчёркивает: пандемия прошла, но последствия остались. Многие по-прежнему страдают от хронических осложнений. И в будущем, по её словам, важно учитывать социальные риски, чтобы снижать уровень тяжёлых случаев.

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