Меньше денег — больше симптомов: как COVID-19 усилил социальное неравенство

Учёные из больницы Brigham and Women's в США выяснили: люди с низким доходом в три раза чаще тяжело переносили коронавирус. Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.
Специалисты проанализировали данные 3700 пациентов с COVID-19, заразившихся в период вспышки штамма "Омикрон" — с октября 2021 по ноябрь 2023 года. Выяснилось: тяжёлое течение болезни чаще фиксировалось у тех, кто испытывает финансовые трудности или живёт в неблагополучных районах. Особенно в местах с высокой плотностью населения.
Старший автор исследования Элизабет Карлсон подчёркивает: пандемия прошла, но последствия остались. Многие по-прежнему страдают от хронических осложнений. И в будущем, по её словам, важно учитывать социальные риски, чтобы снижать уровень тяжёлых случаев.
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