Мы приехали – все встали в очередь: Белый* развеял миф о европейской медицине

Российский стендап-комик Руслан Белый*, проживающий в Испании, поделился неожиданным разочарованием в эфире YouTube-шоу "Культурная разница".
Он выразил непонимание, почему в Европе, вопреки распространённым позитивным стереотипам, наблюдается низкий уровень медицины и существуют большие очереди на запись к врачам.
"До того как мы приехали, Руслан, здесь всё было хорошо. И медицина была нормальная, и очередей не было на запись к врачу. Мы приехали, и все в очередь встали", — пошутил в ответ другой участник шоу, комик Александр Незлобин, живущий в США.
Юмористка Ирина Приходько добавила свою ироничную версию объяснения долголетия европейцев: она уверена, что из-за редких визитов к врачу и отсутствия медикаментов у них выработался иммунитет.
* признан в России иностранным агентом по решению Минюста РФ
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