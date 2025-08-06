Мы приехали – все встали в очередь: Белый* развеял миф о европейской медицине

Комик Руслан Белый* раскритиковал уровень медицины и очереди к врачам в Европе

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Врач

Российский стендап-комик Руслан Белый*, проживающий в Испании, поделился неожиданным разочарованием в эфире YouTube-шоу "Культурная разница".

Он выразил непонимание, почему в Европе, вопреки распространённым позитивным стереотипам, наблюдается низкий уровень медицины и существуют большие очереди на запись к врачам.

"До того как мы приехали, Руслан, здесь всё было хорошо. И медицина была нормальная, и очередей не было на запись к врачу. Мы приехали, и все в очередь встали", — пошутил в ответ другой участник шоу, комик Александр Незлобин, живущий в США.

Юмористка Ирина Приходько добавила свою ироничную версию объяснения долголетия европейцев: она уверена, что из-за редких визитов к врачу и отсутствия медикаментов у них выработался иммунитет.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста РФ

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