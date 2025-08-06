Не Билан на стадионе! Рудковская раскритиковала шоу Лопес в Астане

Продюсер Яна Рудковская посетила концерт Дженнифер Лопес в Астане и опубликовала развёрнутый отзыв в своём блоге.
Рудковская отметила, что само шоу показалось ей технически простым.
"Экраны, две лестницы, которые съезжались и разъезжались. Абсолютно туровая версия шоу, не Билан на футбольном стадионе с тремя сценами и полётами!", — написала она.
Однако выступление мировой звезды покорило продюсера. Рудковская назвала себя давней поклонницей Лопес, посещавшей её концерты семь раз.
"И с каждым годом она всё лучше и лучше! Ну как так может быть! Как? А вот так! Пример для всех нас!" — восторгалась она.
Особенно Яну впечатлила форма певицы в 56 лет, которую она объяснила дисциплиной, упомянув двухчасовую тренировку Лопес в спортзале отеля St. Regis.
Мировую звезду Рудковская описала как доброго, искреннего человека с бешеной энергетикой и уникальной харизмой.
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